На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон

Талантливый певец, болельщик и любящий отец — каким Честер Беннингтон запомнится поклонникам и близким людям
Американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон скончался 20 июля. По всей вероятности, он свел счеты с жизнью.
Человек, который легко совмещал строгий стиль одежды с татуировками, а его фото с микрофоном и поклонниками запомнится всем, даже далеким от творчества группы Linkin Park людям.
Беннингтон собирал стадионы фанатов. Все свободное время посвящал семье и шестерым детям.
Вспоминаем, каким он был на сцене и за ее пределами.
Материалы по теме
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий