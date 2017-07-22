На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон

Талантливый певец, болельщик и любящий отец — каким Честер Беннингтон запомнится поклонникам и близким людям

Американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise Честер Беннингтон скончался 20 июля. По всей вероятности, он свел счеты с жизнью.

Человек, который легко совмещал строгий стиль одежды с татуировками, а его фото с микрофоном и поклонниками запомнится всем, даже далеким от творчества группы Linkin Park людям.

Беннингтон собирал стадионы фанатов. Все свободное время посвящал семье и шестерым детям.

Вспоминаем, каким он был на сцене и за ее пределами.

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