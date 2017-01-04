На Украине запретили показ российской мелодрамы «Человеческий фактор»

Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 12:46

На Украине запретили показ российской мелодрамы «Человеческий фактор»

На Украине запретили показ российской мелодрамы "Человеческий фактор"

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания опубликовал полный список из 544 фильмов, запрещенных у них к показу

Российский телесериал «Человеческий фактор», вышедший в прокат в 2014 году, запретили показывать на Украине, информируют РИА Новости. Госагентство Украины по вопросам кино 3 января сообщило, что уже отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение этого сериала.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон, который запрещает трансляцию любых кинолент и песен, созданных после 1991 года, в которых присутствует «пропаганда» российских силовых структур. 

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания опубликовал полный список из 544 фильмов, запрещенных к показу в стране для «защиты от информационной агрессии». В «черном списке» оказались кинокартины, снятые по произведениям Гоголя, Булгакова и Куприна.

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Александр
Автор: Александр Январь 4, 2017 12:46
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