На выборы губернатора Алтайского края потребуется 160 млн рублей
Не менее 160 млн рублей потребуется на организацию досрочных выборов губернатора Алтайского края. Как сообщила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова сегодня, 31 мая, расходы, скорее всего, будут выше, чем на выборах в 2014 году. Это банально связано с ростом цен. Средства будут выделены только из краевого бюджета.
— В соответствии с действующим законодательством внеочередные выборы пройдут в Единый День голосования – 9 сентября 2018 года, — рассказала Ирина Акимова. — До 10 июня в соответствии с законодательством АКЗС должно принять решение о назначении выборов губернатора региона. Сегодня на очередной сессии председатель краевого парламента сообщил о созыве внеочередной сессии по этому вопросу 8 июня.
Глава крайизбиркома пояснила, что финансовая служба сейчас завершает расчет приблизительной сметы на организацию и проведение выборов. Как всегда основные расходы будут связаны с оплатой труда и денежного вознаграждения членов комиссий, участвующих в избирательном процессе. Только в составе участковых комиссий трудится более 15 тысяч человек.
— Также мы постараемся максимально обеспечить все виды современных демократических процедур, — добавила Ирина Акимова. — В том числе речь идет об обеспечении работы системы «Мобильный избиратель».
Избирательная кампания и регистрация кандидатов стартует уже в июне. По словам главы крайизбиркома, выдвижение кандидатов осуществляется после официального старта избирательной кампании. В соответствии с законодательством этот старт определяется днём официального опубликования решения о назначении выборов.
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Ирина Акимова подчеркнула, что кандидаты в губернаторы Алтайского края могут быть выдвинуты исключительно политическими партиями, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Самовыдвижение на должность губернатора нашим законодательством не предусмотрено. Последние данные регистрационного учета говорят о том, что участие в выборах 9 сентября смогут принять более 1 млн 800 тысяч жителей края.
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