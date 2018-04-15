На выставке Ван Гога в Барнауле все желающие смогут сделать селфи



Фото Андрей КАСПРИШИН



Выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета» открылась сегодня, 11 апреля, в Художественном музее Алтайского края. Предусмотрена селфи-зона для посетителей (в ней обыгрывается хит группы «Ленинград»: «на выставке Ван Гога я главный экспонат») и сувенирная продукция.

В экспозиции более 60 факсимильных репродукций всемирно известных полотен нидерландского живописца-постимпрессиониста, выполненных в технике «жикле» (от французского giclée – разбрызгивание). Эта современная техника позволяет на основе цифрового снимка высокой четкости создавать идеально точные копии картин на натуральном холсте. Они практически неотличимы невооруженным глазом от подлинника, передают фактуру мазка и даже трещинки красочного слоя.

«Благодаря компании «Арт-экспо» оказалось возможным собрать 67 репродукций произведений, хранящихся в музеях разных стран. И проследить творческий путь художника, начиная с самых ранних работ – таких, как его знаменитые «Едоки картофеля», — рассказала заведующая выставочным сектором ГХМАК Светлана Артюхова.

Среди репродукций – «Звездная ночь», «Кресло Гогена», «Спальня в Арле» и многие другие известные произведения. Экспозиция позволяет наглядно оценить влияние японского искусства на живопись постимпрессионизма, и проследить драматичные эпизоды, связанные с душевной болезнью художника и отраженные в его полотнах. А поскольку проект имеет просветительскую направленность, кураторы позаботились о подробных этикетках, рассказывающих об оригинальных работах.

Справка:

За свою недолгую жизнь Ван Гог создал более 2000 произведений. Принято считать, что за существенную сумму ему удалось продать только одну работу – «Красные виноградники в Арле». Он жил в бедности, поддерживаемый только младшим братом Тео. Однако сегодня его работы – в списке самых дорогих картин на аукционах.

КАРПОВА

Любовь

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