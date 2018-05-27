На юбилейном АТР соберутся выпускники всех лет

6 июня в туристско-рекреационном комплексе «Сибирское подворье» в рамках Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста» с 14:00 до 20:30 пройдет День встречи выпускников. За 10 лет существования АТР посетило 15 тысяч человек.

На встрече выпускников можно будет увидеться со старыми друзьями и знакомыми, пройтись по памятным местам форума, пообщаться с экспертами, а также принять участие в творческой программе и поделиться опытом с новыми участниками.

«Впервые побывав на АТР в качестве волонтера, решила попробовать себя в роли участника. Каждый раз присутствие на форуме было особенным. Когда едешь волонтером, работаешь в режиме нон-стоп, постоянно в движении. Много дел, общения, задач, которые нужно решать. Именно тогда я научилась принимать решения взвешенно и быстро. А когда едешь участником, получаешь массу полезной информации, успеваешь познакомиться со многими людьми, наладить партнерские отношения, пообщаться с экспертами, осмыслить полученную информацию и сделать значимые для себя выводы», — поделилась победитель конкурса проектов в номинации «Лучший социальный проект» Наталья Браун.

В 2018 году девушка в четвертый раз посетит форум «АТР», но уже в качестве спикера на площадке «Турбизнес».

«Есть одна фраза, которая для меня является значимой: «Если вы хотите получить то, чего никогда не имели, начните делать то, чего никогда не делали». И я желаю участникам достигать успехов, постигать новое и не бояться делать», — резюмировала она.

Татьяна КОЧЕТЫГОВА по материалам сайта АТР-2018