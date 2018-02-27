Наблюдатели ОБСЕ посетили редакцию «Алтайской правды»

mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 11:46

Наблюдатели ОБСЕ посетили редакцию «Алтайской правды»

Наблюдатели ОБСЕ посетили редакцию «Алтайской правды»
Фото Андрей КАСПРИШИН

В редакции «Алтайской правды» прошла встреча с долгосрочными наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ Кристофом Видеманном и Айжан Дуйсембаевой. Они представляют миссию по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года.

Основная миссия работает в Москве с 5 февраля. А с 14 февраля в общей сложности 60 долгосрочных наблюдателей, объединенных в пары, ведут мониторинг в 30 регионах.

Наблюдатели ОБСЕ посетили редакцию «Алтайской правды»

Гости интересовались, как организовано освещение предвыборной кампании в «Алтайской правде». Главный редактор газеты Генри Роор рассказал о законодательных основах этой работы, а также о главных принципах подхода редакции к освещению этого важного события: объективность и акценты на различные аспекты избирательного процесса, широкое информирование о порядке и особенностях голосования.

Наблюдатели ОБСЕ посетили редакцию «Алтайской правды»

Также наблюдателям рассказали о самой газете и ее проектах, в частности: об обменных полосах с газетой Рудный Алтай (Восточно-Казахстанская область Республики Казахстан) и немецкоязычном ежемесячном издании «Цайтунг Фюр Дих».

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 27, 2018 11:46
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