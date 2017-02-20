Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась в Петербурге

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 11:45

Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась в Петербурге

Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась в Петербурге

Артистке было 79 лет. Она умерла в Санкт-Петербурге.

Народная артистка России Светлана Карпинская умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 79 лет, пишет РИА Новости.

Отметим, что зрители помнят Карпинскую по ее роли в фильме  Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».Также она сыграла в картинах «Чудаки», «Мертвые души», «Месяц август», «Длинное, длинное дело», «Сладкая женщина» и многих других. 

Более 50 ролей она сыграла в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 11:45
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    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

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