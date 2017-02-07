Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 16:45

Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе

Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе

«Органная карта» филармонии пополнится еще одним известным исполнителем
Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе

В рамках проекта «Органная карта России» 9 февраля в 18:30 в филармонии Алтайского края выступит народная артистка Любовь Шишханова из Москвы. Она стала лауреатом премии за достижения в области культуры администрации Ярославской области, награждена орденом Святого Луки администрации Ярославской области за развитие культуры и орденом Русской Православной Церкви Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени за пропаганду духовной музыки.

В краевой столице она исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, среди которых Фантазии и фуга до минор и цикл «Шюблеровские хоральные прелюдии». Во втором отделении прозвучат три хоральные прелюдии Иоганнеса Брамса и многое другое.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 16:45
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