Народная артистка России сыграет для барнаульцев на органе

«Органная карта» филармонии пополнится еще одним известным исполнителем



В рамках проекта «Органная карта России» 9 февраля в 18:30 в филармонии Алтайского края выступит народная артистка Любовь Шишханова из Москвы. Она стала лауреатом премии за достижения в области культуры администрации Ярославской области, награждена орденом Святого Луки администрации Ярославской области за развитие культуры и орденом Русской Православной Церкви Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени за пропаганду духовной музыки.

В краевой столице она исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, среди которых Фантазии и фуга до минор и цикл «Шюблеровские хоральные прелюдии». Во втором отделении прозвучат три хоральные прелюдии Иоганнеса Брамса и многое другое.