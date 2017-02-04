Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни
Народный артист России Георгий Тараторкин умер в субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни. Ему было 72 года, пишет «Интерфакс».
Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации «Золотая маска». С 1974 года он служил в театре имени Моссовета.
Зрители навсегда запомнили Тараторкина по таким фильмам, как «Они сражались за Родину», «Петербургские сновидения», «День приезда — день отъезда», «Дом на песке», «Версия» и многим другим.
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