Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 18:46

Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

Народный артист России Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни

Георгий Тараторкин умер после продолжительной болезни

Народный артист России Георгий Тараторкин умер в субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни.  Ему было 72 года, пишет «Интерфакс».

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации «Золотая маска».  С 1974 года он служил в театре имени Моссовета.

Зрители навсегда запомнили Тараторкина по таким фильмам, как «Они сражались за Родину», «Петербургские сновидения», «День приезда — день отъезда», «Дом на песке», «Версия» и многим другим.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 18:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии