Народный художник Михаил Будкеев открывает выставку к юбилею

Народный художник Российской Федерации Михаил Будкеев сегодня, 23 декабря, в Барнауле открывает персональную выставку «Моя малая Родина». Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения художника и будет работать в выставочном зале Музея «Город».

23 декабря известному алтайскому художнику, ветерану Великой Отечественной войны исполняется 95 лет. Он по-прежнему является активным участником художественной жизни Алтая и ярким примером служения искусству для молодых художников. Внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства края и Сибирского региона. В 1941 году Михаил Будкеев в 19 лет ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях на Курской битве, где был тяжело ранен.

Будкеев работает в жанрах тематического пейзажа, портрета, натюрморта. Творчество художника представляет собой неповторимую, выраженную пластическими средствами панораму народной жизни в гармонии с природой Алтая, Горного Алтая, Монголии и Сибири.

На выставке будут представлены пейзажные работы, посвященные его малой Родине, с. Овсянниково Целинного района Алтайского края, а также картины, посвященные местам и людям большого Алтая: Горный Алтай, Колывань, Монголия, портретные работы его семьи и друзей.

Фото из архива «Алтайской правды»