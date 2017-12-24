Народный художник Михаил Будкеев открывает выставку к юбилею

mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 23:46

Народный художник Михаил Будкеев открывает выставку к юбилею

Народный художник Михаил Будкеев открывает выставку к юбилею

Народный художник Российской Федерации Михаил Будкеев сегодня, 23 декабря, в Барнауле открывает персональную выставку «Моя малая Родина». Экспозиция посвящена 95-летию со дня рождения художника и будет работать в выставочном зале Музея «Город».

23 декабря известному алтайскому художнику, ветерану Великой Отечественной войны исполняется 95 лет. Он по-прежнему является активным участником художественной жизни Алтая и ярким примером служения искусству для молодых художников. Внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства края и Сибирского региона. В 1941 году Михаил Будкеев в 19 лет ушел на фронт добровольцем, участвовал в боях на Курской битве, где был тяжело ранен.

Будкеев работает в жанрах тематического пейзажа, портрета, натюрморта. Творчество художника представляет собой неповторимую, выраженную пластическими средствами панораму народной жизни в гармонии с природой Алтая, Горного Алтая, Монголии и Сибири.

На выставке будут представлены пейзажные работы, посвященные его малой Родине, с. Овсянниково Целинного района Алтайского края, а также картины, посвященные местам и людям большого Алтая: Горный Алтай, Колывань, Монголия, портретные работы его семьи и друзей.

Фото из архива «Алтайской правды»

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mavit
Автор: mavit Декабрь 24, 2017 23:46
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