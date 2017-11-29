Народный праздник Иоанн Златоуст: традиции и приметы

26 ноября Иван Златоуст. Так величали Иоанна Златоуста на Руси. Народный праздник в память великого святого, горячо любимого людьми, проходил с почтением. Знали на Руси, что вначале было слово. И это библейское выражение полностью подтверждалось: словом владел Иоанн Златоуст волшебно. Цепляло оно душу, и долго еще будило мысль, заставляя размышлять. Жажда появлялась следовать христианскому учению, блюсти заповеди. С утра шли в церковь, чтобы поставить свечу. Просили заступничества, молились ему, чтобы поспособствовал суду над вымогателями взяток, обманщиками. Верили, что святой поможет, и божий суд непременно произойдет.

Говорили, что на Златоуста нельзя ссориться и скандалить, иначе Бог молитв не услышит. Ждали праздника матери, чтобы помолиться Златоусту за ребенка – молчуна. Вроде время подходит заговорить, а он молчит, будто воды в рот набрал. Вдруг немой? Молились с душой, истово. А потихоньку еще и заговор читали.

«Крест мой, крест! Иоанн Златоуст, спустись с небес, разомкни уста рабу Божьему (имя). Как ты богославно говорил, разговаривал, так бы и раб Божий (имя) тоже говорил, Меня, свою матушку, речью удивил. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Знали православные, что испытал Иоанн Златоуст много унижений и испытаний. Потому и понимает горе и слезы простого человека. Иоанн сам прошел долгий путь строгого отшельничества в пустыне. На протяжении четырех лет жил в уединенной пещере, два года соблюдал полное безмолвие.

Поверье было на Руси в этот день: замкнуть рот на замок. Не сметь болтать дурного, злиться или осуждать ближнего. Нельзя наговаривать напраслину. И приводили факты, что бог все видит и знает, и накажет завистливого человека. В простой бедняцкой избе знали, как господь наказал тех, кто издевался над Иоанном Златоустом при жизни, выпрашивал у императора его изгнание.

Рассказывали, что все те люди, которые несправедливо восставали на святого Иоанна, впоследствии тяжко болели. Покрылись гнойными нарывами. У кого иссохли конечности или произошли несчастные случаи. Кто-то сделался немым или сошел с ума. Православные говорили, мол, бог наказал.

Потому замереть надо, прикусить язык.

В этот день готовили и ели ритуальное блюдо – первые пельмени из муки нового урожая. Много мясных пельменей не лепили, надвигался Рождественский пост. Считалось, что надо хорошенько наесться к посту, а потом уж, как положено, держать себя в ежовых рукавицах. Так что наедались плотно. А вот постные пельмешки лепили впрок, к Рождественскому посту. Муку заводили на воде, в начинку клали картошку, квашеную капусту и редьку. Замораживали до костяного стука, ссыпали в полотняные мешки и подвязывали к потолку в холодных сараях.

А еще считалось, что на Златоуста из земли все перестает расти, природа замирает в ожидании зимы. По приметам, странствие или путь надо начинать именно в этот день. Все пройдет успешно. В старину подводила раскисшая колея, потому ждали морозов. Выходили во двор глядеть в небо на Млечный Путь. К стуже шло, если он хорошо виден. Звезды ярко мерцают – к снежной и ветреной погоде.