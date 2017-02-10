Настоящая страсть: в Барнаул с концертом приедут артисты испанского театра

Театр фламенко ANDALUCIA покажет жителям краевой столицы новую программу «Цветок Гранады»



Театр фламенко ANDALUCIA – коллектив известных артистов из самого сердца Испании – готов поразить барнаульцев новой зажигательной программой «Цветок Гранады». Выступление знаменитого коллектива пройдет 13 марта 2017 года в театре драмы.

Артисты работают в жанре «чистого» фламенко и выступают в концертных залах России на протяжении семи лет. Театр ANDALUCIA каждый раз поражает зрителей свежим, неповторяющимся зрелищем – новыми костюмами, сюжетами и именами.

Спектакль «Цветок Гранады», с которым коллектив едет в Россию в этом году, не будет исключением из этого правила. Это представление будет интересно как новичку, впервые попавшему на концерт фламенко, так и достаточно искушенному зрителю.

«Во-первых, зрителей ждет встреча с обновленным составом театра. Помимо известных в России артистов фламенко – Давида Сорроче и Хорхе Санчеса, которые уже имеют в нашей стране своих поклонников, к нам впервые едет удивительная танцовщица Мария Бертос и виртуозный байлаор Пако Фернандес. Мария – яркая, чувственная, похожая и на испанскую Кармен, и на русскую Аксинью, Пако – страстный, молниеносный, в точности такой, каким мы представляем себе испанского мачо – этот дуэт надолго оставит у зрителя воспоминания о жаркой испанской ночи. Во-вторых, интересно то, что сам спектакль представлен в виде старинной зарзуэллы», – рассказали в концертно-театральном агентстве «Лига Арт».

Так, зрители перенесутся в Мадрид 17-го века, в резиденцию испанских монархов, где впервые прошло представление такого типа. Новые яркие костюмы артистов, знаменитая «бата де кола» (юбка с «хвостом»), виртуозные дроби – решив прийти на концерт театра фламенко, барнаульцы могут быть абсолютно уверены, что увидят настоящее, исконное фламенко.