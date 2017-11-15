Наушники Beats: причины успеха

Если захотите выбрать себе наушники и, придя для этого в любой магазин, вам предложат массу вариантов. Такой сегмент рынка очень привлекателен для производителей. Ведь этот товар, хоть и не первой необходимости, но уже давно и прочно вошел в нашу жизнь. В такую отрасль охотно вкладываются инвестиции, которые возвращаются затем немалой прибылью.

Но какая компания, выпускающая наушники, выделяется из всей этой достаточно однообразной массы производителей? Конечно же, Beats Electronics и их эксклюзивные наушники Beats. История головокружительного успеха этой продукции и бренда, в частности, поразить любое богатое воображение. Цену на оригинал наушников Monster Beats можно посмотреть на boombeats.ru .

Закономерно возникают следующие вопросы. Как же они этого добились? И чем так эксклюзивны наушники? Разберемся ниже.

«Фундамент» успеха

Большинство компаний с особой тщательностью планируют действия по раскрутке своей продукции. Каждый шаг конкурентов отслеживается и внимательно исследуется. Затем планы пиара корректируются, проверяются на прочность и внедряются в жизнь в течение многих лет. Этим медленным и кропотливым способом получения признания славятся почти все известные бренды.

Но Beats не относятся к таковым. Свое признание они получили очень быстро, прошло не более 5 лет, как наушники Beats (или Битс) стали эталоном среди аналогов. Их идеальное звучание не могло не покорить меломанов, ведь над созданием продукции трудились люди, которые прекрасно разбираются в музыке. С ростом популярности этого бренда на рынке, к сожалению, появилось множество дешевых подделок, у которых и качество никуда не годное. Но с ценой на оригинал наушников Битс можно ознакомиться на сайте boombeats.ru.

И кто, как не музыканты, понимают, как должна звучать мелодия или звук. Они-то знают, как воспроизводятся басы или фальцет. «Люди должны слышать всю музыку» – это важнейшая идея создания наушников. И в то же время и главный козырь бренда.

Истоки бренда

Как отмечалось выше, в основании бренда по производству наушников Beats приняли участие музыканты, особенно несколько человек, которые добились мирового признания в этой области.

Главный же вдохновитель и основоположник – это, конечно, Доктор Дре. Под таким псевдонимом выступает известный американский рэпер и продюсер Андре Л. Янг. Он, естественно, имеет большой опыт в звукозаписывающей индустрии и хотел добиться отменного звука в созданных наушниках.

Генеральной идей бренда всегда было качество. На это прежде всего и делался упор. Все элементы наушников изготовляют на американских предприятиях, которые используют только первоклассные материалы и проходят жесткий контроль качества произведенной продукции. Спасибо источнику за данный материал.

Для настоящих меломанов наушники Beats всегда являлись гарантией качества воспроизведения звука, которое позволяет насладиться всеми оттенками звучаниями. Это ли не лучший способ побаловать себя?