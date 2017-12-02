«Навсегда с вами»: мир простился с Дмитрием Хворостовским

Сотни людей пришли 27 ноября в московский концертный зал им. П.И. Чайковского, чтобы проститься с великим оперным певцом Дмитрием Хворостовским.

Приехали его родные и близкие, друзья и коллеги из разных регионов России и из-за рубежа, передает ТАСС. Родителей певца подвели к гробу сына под руки. Весь день на здании концертного зала висел огромный портрет Хворостовского с подписью «Навсегда с вами». А в его родном Красноярске уже почти неделю на центральных улицах размещены баннеры с изображением артиста и словами памяти.

Гражданская панихида проходила под пение Академического большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича и записи самого Хворостовского. Когда подошло время выносить гроб, люди выстроились в колонну, хлопали и кричали «Браво!», отдавая последнюю дань великому исполнителю.

После кремации, 28 ноября, прах разделят на две части. Одну капсулу поместят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой Федора Шаляпина. Вторая капсула будет помещена в один из мемориальных объектов, который предстоит согласовать с архитектурной общественностью и родными и близкими певца.