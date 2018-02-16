Назван актер, который сыграет главную роль в фильме о Джокере

Журнал Variety сообщил, кто на этот раз исполнит суперзлодея Джокера из вселенной DC Comics. По информации издания, это Хоакин Феникс. Название кинокартины пока не объявлено, но известно, что она расскажет зрителю о становлении героя.

Режиссер и один из сценаристов фильма – Тодд Филлипс. Именно он сказал, что Феникс – главный кандидат на роль. Источники ответили журналистам, что актер дал согласие на съемки. Комментариев со стороны студии Warner Bros. по этому поводу пока не было, пишет «Газета.ru».

Напомним, в «Отряде самоубийц» роль Джокера исполнил Джаред Лето. По словам источников, его персонаж остается частью вселенной DC, а герой Феникса на Джокера в исполнении Лето в будущих лентах никак не повлияет.

Ранее СМИ писали, что Мартин Скорсезе стал продюсером фильма о становлении Джокера. Кроме того, по неофициальной информации, на роль Джокера рассматривали кандидатуру Леонардо ДиКаприо.