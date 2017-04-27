Названа дата премьеры девятого фильма «Звездных войн»

Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 13:46

Названа дата премьеры девятого фильма «Звездных войн»

Названа дата премьеры девятого фильма "Звездных войн"

Название девятого эпизода все еще остается тайной, но в нем точно появится принцесса Лея Органа

Премьера заключительного фильма новой трилогии киносаги «Звездные войны» состоится 24 мая 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Lucasfilm, входящую в корпорацию The Walt Disney Company.

Премьера седьмого эпизода киноэпопеи, картины «Звездные войны. Пробуждение силы», состоялась в декабре 2015 года. 15 декабря текущего года должна выйти восьмая часть –  «Звездные войны. Последние джедаи». По данным некоторых СМИ, выход девятой части в прокат в мае говорит о смене стратегии Disney.

О девятом фильме «Звездных войн» очень мало информации. Режиссером картины, которую начнут снимать в 2018 году, станет Колин Треворроу. Название эпизода все еще остается тайной, при этом точно известно, что в нем появится принцесса Лея Органа — персонаж, которого сыграла актриса Керри Фишер, скончавшаяся в декабре минувшего года.

Агентство отмечает, что родственники актрисы дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер при съемках девятого эпизода.

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Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 13:46
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