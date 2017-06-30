Названа причина смерти экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева

СМИ сообщают, что певец умер от отека легких, случившегося на фоне цирроза печени

Причиной смерти экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева стал отек легких, сообщает Life.ru.

По информации издания, осложнение возникло на фоне цирроза печени. Резкое ухудшение здоровья певца случилось за сутки до смерти.

Олег Яковлев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Скончался артист, не приходя в сознание.

Напомним, бывший вокалист «Иванушек International» умер на 48-м году жизни ранним утром в четверг, 29 июня.

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