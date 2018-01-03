Названы 13 самых неоценённых фильмов 2017 года

Мировой кинематограф состоит не только из кассовых фильмов, которые пользуются популярностью. Критики иногда оставляют без внимания произведения, направленные не на массового зрителя.

Ниже представим подборку журнала Variety. Эти фильмы 2017 года — действительно недооцененные. Возможно, этим картинам стоит дать шанс на просмотр.

На первом месте работа Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», в котором снялись Колин Фаррелл и Николь Кидман. На досуге стоит посмотреть также «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Сиенной Миллер и Робертом Паттинсоном. В тройке оказался фильм «Битва полов» с Эммой Стоун.

Кроме того, на новогодние праздники посмотрите такие кинопроекты, как «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «История призрака», «Их звездный час», «На пределе» и призер Каннского фестиваля — «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, пишет riafan.ru.