Названы фильмы, которые хочется пересмотреть

В данной статье обозначены фильмы, которые должен посмотреть каждый. Но разговор пойдет о тех кинокартинах, которые эксперты назвали самыми пересматриваемыми. Мы постарались сделать для вас специальную подборку.
Итак, пальма первенства принадлежит американской трилогии «Назад в будущее», режиссер – Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг.
Второе место – «Властелин колец», фильм привлек внимание зрителей в 2001 году и до сих пор популярен. Следующим в рейтинге оказался фильм о клонированных динозаврах — «Парк Юрского периода».
Кроме того, в топ-10 самых часто просматриваемых кинолент вошли «Форест Гамп», «Один дома», «Темный рыцарь» , конечно, «Звездные воины».
Самое главное, в рейтинг также попали любимые российские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Приятного просмотра!
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