Названы фильмы, которые хочется пересмотреть

В данной статье обозначены фильмы, которые должен посмотреть каждый. Но разговор пойдет о тех кинокартинах, которые эксперты назвали самыми пересматриваемыми. Мы постарались сделать для вас специальную подборку.

Итак, пальма первенства принадлежит американской трилогии «Назад в будущее», режиссер – Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг.

Второе место – «Властелин колец», фильм привлек внимание зрителей в 2001 году и до сих пор популярен. Следующим в рейтинге оказался фильм о клонированных динозаврах — «Парк Юрского периода».

Кроме того, в топ-10 самых часто просматриваемых кинолент вошли «Форест Гамп», «Один дома», «Темный рыцарь» , конечно, «Звездные воины».

Самое главное, в рейтинг также попали любимые российские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Приятного просмотра!