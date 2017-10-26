Названы фильмы, которые хочется пересмотреть

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54

Названы фильмы, которые хочется пересмотреть

Названы фильмы, которые хочется пересмотреть

В данной статье обозначены фильмы, которые должен посмотреть каждый. Но разговор пойдет о тех кинокартинах, которые эксперты назвали самыми пересматриваемыми. Мы постарались сделать для вас специальную подборку.

Итак, пальма первенства принадлежит американской трилогии «Назад в будущее», режиссер – Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг.

Второе место –  «Властелин колец», фильм привлек внимание зрителей в 2001 году и до сих пор популярен. Следующим в рейтинге оказался фильм о клонированных динозаврах — «Парк Юрского периода».

Кроме того, в топ-10 самых часто просматриваемых кинолент вошли «Форест Гамп», «Один дома», «Темный рыцарь» , конечно, «Звездные воины».

Самое главное, в рейтинг  также попали любимые российские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Приятного просмотра!

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54
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