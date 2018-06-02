Названы пять лучших книг за полвека

mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45

Названы пять лучших книг за полвека

Названы пять лучших книг за полвека

Жюри Букеровской премии назвало несколько лучших авторов, получивших эту награду с момента ее основания. Из этих авторов выберут победителя путем открытого голосования. Результаты объявят в начале июня.

Букеровская премия появилась в 1968 году, а вручать ее начали в 1969-м. До 2014 года приз в 50 тыс. фунтов стерлингов могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. Сейчас на премию могут претендовать писатели из любой страны. Главное, чтобы роман был написал на английском языке.

В финальный список за 50 лет вошли пять произведений, по одному за каждое десятилетие. В топ лучших попали: «Английский пациент» канадского автора Майкла Ондатже, «Волчий зал» британской писательницы Хилари Мэнтел, а также «Лунный тигр» ее соотечественницы Пенелопы Лайвли. Кроме того, в списке «Линкольн в бардо» американского писателя Джорджа Сондерс, «В свободном государстве» автора из Индии Видиадхара Найпола. Об этом сообщает «РИА Новости».

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 2, 2018 23:45
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