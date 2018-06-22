Названы самые красивые жены футболистов на ЧМ-2018

mavit
Автор: mavit Июнь 22, 2018 17:45

Названы самые красивые жены футболистов на ЧМ-2018

Названы самые красивые жены футболистов на ЧМ-2018

Британское издание Daily Mail представило топ самых красивых девушек и жен футболистов, которые находятся в России, на Чемпионате мира, и болеют за любимых. Первой в списке оказалась Вероника Ерохина.

Вероника – жена полузащитника российской сборной Александра Ерохина. В статье говорится, что матчи она посещает в одежде цветов национального флага.

Публикация от Veronika Erokhina (@erokhina_nika) 14 Июн 2018 в 6:10 PDT

 

«Спасибо за внимание!) Приятно оказаться в компании Майи Линделёф, Ребекки Варди, Лариссы Фирмино и других прекрасных девушек, которые активно поддерживают своих мужей на чемпионате мира», – написала Вероника у себя в Инстаграм.

Второе место заняла модель Александра Иварсдоттир – подруга полузащитника исландской сборной Гильфи Сигурдссона.

Публикация от @alexandrahelga 16 Июн 2018 в 9:24 PDT

На третье место «поставили» Кэрол Кабрино – супругу центрального защитника национальной сборной Маркоса Аоас Коррея, также известного как Маркиньос.

Публикация от Carol Cabrino (@carolcabrino) 17 Июн 2018 в 9:11 PDT

В рейтинг попала и  Ларисса Перейра Фирмино – жена Роберто Фирмино – нападающего сборной Бразилии.

Публикация от Larissa Pereira Firmino (@larissa_peereira) 16 Июн 2018 в 10:59 PDT

Также в списке – Майя Нильссон Линделеф. Она приехала болеть за супруга – шведского защитника Виктора Линделефа.

Публикация от Maja Nilsson Lindelof (@majaenilsson) 18 Июн 2018 в 2:58 PDT

 

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 22, 2018 17:45
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