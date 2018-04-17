«Не о войне, а о людях». Театр музкомедии готовит драму «А зори здесь тихие…»

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26, 27 и 28 апреля, а также в дни майских праздников Алтайский театр музыкальной комедии представит новый спектакль «А зори здесь тихие…». Музыкальную драму в двух действиях по повести Бориса Васильева написали новосибирский композитор Андрей Кротов и автор либретто Нонна Кротова. В центре сюжета – пять юных девушек-зенитчиц, вступивших в неравный бой с фашистскими диверсантами.

– Материал с патриотическим «зарядом» может отпугнуть зрителя, – признает главный режиссер музкомедии Константин Яковлев. – Но наш будущий спектакль – не о войне, а о людях, которые оказались в обстоятельствах войны. И каждый поймет судьбы главных героинь, которые могли бы сложиться совершенно иначе, если бы не война.

Режиссер говорит, тема сложная, к ней нужно искать ключи. Но в данном случае они были правильно подобраны уже драматургом Нонной Кротовой. «По сути, авторы взяли за основу хорошую литературу, дополнили ее прекрасной музыкой, очень понятной и без ложного пафоса».

Солистка театра Тамара Вильгельм, которая в одном из составов будет играть воспитанницу детдома Галку Четвертак, рассказала журналистам:

– Мне хотелось бы вложить в спектакль что-то от себя. В первую очередь, память о моей бабушке, которую я очень любила. Она прошла всю войну – вот ее я фактически и играю. И хочется показать эту историю моему сыну, чтобы его поколение тоже помнило, как это было.

Несмотря на трагический сюжет, режиссер-постановщик обещает зрителям светлый финал. «Но и такую тему, как Великая Отечественная война, нельзя было обойти стороной, – подчеркивает Яковлев. – Мне хочется верить, эта постановка не станет «спектаклем к дате», а приживется в нашем репертуаре на долгие годы».

КАРПОВА

Любовь

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