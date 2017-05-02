Не стало классика детской литературы Анатолия Алексина

Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 21:45

Не стало классика детской литературы Анатолия Алексина

Не стало классика детской литературы Анатолия Алексина

Известный советский литератор умер в Люксембурге

Известный детский писатель, классик советской литературы Анатолий Алексин скончался на 93-м году жизни, передает РИА Новости.

Известно, что он умер в Люксембурге. Первый сборник повестей Анатолия Гобермана, работавшего под псевдонимом Алексин, был издан в 1950 году.

Он является автором таких произведений, как «В стране вечных каникул», «Мой брат играет на кларнете», «Звоните и приезжайте».

В 1978 году за повести «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду», «Позавчера и послезавтра», «Безумная Евдокия» он был удостоен Государственной премии СССР.

Кроме того, по сценариям Алексина сняты такие фильмы, как «Ура! У нас каникулы!», «Поздний ребенок», «Расписание на завтра», «Очень страшная история».

 

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Автор: Александр Май 2, 2017 21:45
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