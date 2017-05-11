«Не верю!»: работы театров Алтайского края оценят критики

10 мая в театрах Алтайского края начинаются показы постановок, которые вошли в репертуар в этом сезоне

Сегодня, 10 мая, в Алтайском крае начинается показ работ, которые вошли в репертуар театров этого сезона.

Проект Алтайского краевого отделения Союза театральных деятелей России «Краевой парад премьер» победил в конкурсе на получение грантов губернатора Алтайского края в номинации «Профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов».

Работы театров региона должны оценить критики. Среди них эксперт проекта «Открытая сцена» и фестиваля «Голоса истории» Елена Стрельцова (Москва), главный редактор журнала «Мир детского театра» Валерий Бегунов (Москва) и ректор Новосибирского театрального института, член жюри и экспертных советов театральных фестивалей Яна Глембоцкая.

Эксперты оценят 12 постановок. Это «Ползунов» и «Цыганский барон» Алтайского государственного театра музыкальной комедии, «Станционный смотритель», «Зойкина квартира», «Барышня-крестьянка» и «Земля Эльзы» Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, а также «Иллюзии», «Карлик Нос», «Вишневый сад» и «Чертова закуска» Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина.

Кроме того, эксперты оценят постановки «Волшебник Изумрудного города» Алтайского государственного театра кукол «Сказка» и «Богатые невесты» Бийского драматического театра.