Необходимые документы для оформления визы

Открыть визу можно двумя способами: с помощью агентства или самостоятельно. В любом из способов необходимо собрать определённые документы.

Их перечень и требования различны, зависит он от того, в какую страну вы поедете, на сайте https://vizaimm.com можно ознакомиться с правилами оформления виз в различные страны мира.

Список документов

Прежде чем собирать сведения о необходимых документах справках, важно определиться для какой страны виза будет оформляться. Шаблонный список документов независимо от страны следующий:

Оригинал заграничного паспорта со сроком действия не меньше 3,5 месяцев после приезда обратно.

Копия российского паспорта:

главная страница;

страница о прописке;

страница со штампом о браке или разводе и о ранее выданных паспортах.

Фотографии в цвете размером 3,5 на 4,5 см. лицо на фотографии должно быть не менее чем 70% от общей площади фотографии.

Анкета, предоставляемая для оформления визы, заполненная.

Медицинская страховка, действующая во всех странах, выдающих визы.

Билет на тот транспорт, которым будете добираться, если поездка будет осуществляться на машине, то документы на автомобиль.

Документы, с информацией о месте работы и материальном состоянии человека:

справка с рабочего места;

выписка о состоянии банковского счёта и движении денежных средств.

Дополнительные бумаги:

копия свидетельства о браке;

свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество.

Дополнительный список

Иногда требуется предоставление дополнительных документов, этот список зависит от цели поездки и от страны посещения:

если цель поездки туристическая, то обязательно бронирование номера в отеле и предоставление подтверждения этого;

если поездка связанна с рабочими моментами или просто частная, то необходимо приглашение из выбранной страны, от чего и будет зависеть форма этого приглашения;

приглашение от частного лица должно подтверждать законность проживания приглашающего лица в стране;

приглашение от юридического лица должно включать выписку из соответствующего реестра.