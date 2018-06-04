Неожиданные взгляды на прозу Достоевского представили в Барнауле



Фото Олег БОГДАНОВ

Состоявшаяся в Алтайском краевом театре драмы творческая лаборатория «Человек – целый мир…» представила барнаульским зрителям пять разных и порой совершенно неожиданных взглядов на прозу Достоевского. Лаборатория-мастерская проходила в течение недели и завершилась в минувшие выходные показами спектаклей-эскизов по произведениям писателя. В основу постановок пяти приглашенных режиссеров легли романы «Бесы», «Преступление и наказание» и «Идиот», а также повести «Кроткая» и «Вечный муж».

Стрессовая мобилизация

Творческая мастерская, организованная на средства губернаторского гранта в сфере культуры, преследовала сразу несколько целей. В драме давно мечтали обратиться к творчеству Достоевского, но сомневались, какое произведение брать в работу. Еще это была возможность увидеть в деле сразу нескольких преимущественно молодых режиссеров.

Для актеров такие проекты не только стрессовая встряска, но и шанс попробовать себя в ролях мечты или доселе несвойственных образах. Кто бы отказался сыграть Раскольникова, пусть и в черновом спектакле? Такая возможность выпала молодому актеру Виктору Осипову, который вышел на сцену в этой роли в свой день рождения. Зрители отмечали и работу Игоря Черепанова в образе князя Мышкина, и Лену Кегелеву в главной роли в эскизе «Кроткая», и других артистов.

– Это не первый наш опыт в лабораториях, и сейчас нам дали пять дней на подготовку эскизов, а бывало, мы и за три дня все делали, – говорит актриса Татьяна Королёва (она сыграла два разных образа в спектакле «Вечный муж»). – Ситуация, конечно, экстремальная – вы сегодня видели, какой огромный текст успел выучить и осмыслить Антон Кирков, другие мои коллеги. Но это очень радостное для нас событие – как глоток свежего воздуха: приезжают новые люди, молодые, с новыми идеями. Поскольку все эскизы готовились одновременно, оказалось, что в нашем огромном здании может не хватать места, один раз репетировали даже в фойе…

Ценное качество

Энтузиазм и хорошую подготовку нашей труппы отмечали и режиссеры-участники, и модератор лаборатории – номинант «Золотой маски» Марина Глуховская:

– Мне очень нравится смелость, свойственная не одному и не двум вашим артистам. Люди свободно и профессионально пробуют, и эти пробы максимально результативны. Они не боятся эксперимента, не сопротивляются режиссеру, идут на смелые мизансцены. В этом – обаяние и ценное качество труппы.

Режиссер Денис Кожевников из Пермского края, представивший на суд публики и худсовета спектакль-эскиз по роману «Преступление и наказание», сказал:

– Сегодня благодаря артистам я имел возможность смотреть спектакль так, будто он не мой, – такое на них вдохновение снизошло! Особая благодарность Антону Киркову, да всем!

Приехавший из Санкт-Петербурга Аркадий Королевский (эскиз по повести «Вечный муж») отметил, что работать с актерами драмы было большим удовольствием и многие ходы и детали в его спектакле были придуманы совместно с ними.

Подводя итоги мастерской, директор театра Любовь Березина подчеркнула: «Если мы примем решение какой-то эскиз превратить в спектакль, это еще не значит, что с остальными режиссерами мы не будем продолжать дружить. Я надеюсь, что мы и с ними найдем точки соприкосновения, не обязательно с помощью Достоевского». Кроме того, она поблагодарила все цеха и службы, работавшие буквально круглосуточно.

Дерзкий Достоевский

Что же увидели зрители? Что Достоевский – не только мрачный и тяжеловесный автор, каким многие помнят его со школьной поры. Удивительно, но трагический сюжет повести «Вечный муж» почти до самого финала сопровождали смешки зрителей.

– Это штамп, что Достоевский тяжелый, – у него очень много юмора даже в серьезных произведениях, он бывает легким, даже хулиганистым и дерзким, – объяснял режиссер Аркадий Королевский (уроженец Барнаула и воспитанник АлтГАКИ, а затем ВГИКа, живущий в Петербурге).

Еще стало ясно, что даже линия второстепенного персонажа из романа Достоевского может лечь в основу спектакля. Так, в эскизе «Неутолимый голод» по «Преступлению и наказанию» режиссер Денис Кожевников сделал главным героем – точнее, антигероем – обуянного страстями Свидригайлова (Антон Кирков), а Раскольников стал персонажем второго плана.

Игорь Лебедев из Санкт-Петербурга рискнул взять только развязку романа «Идиот». Алексей Шавлов из Москвы сосредоточился на линии Шатова из романа «Бесы», поставив эскиз «Шаткое счастье», – за него было отдано больше всего голосов зрителей.

Полноценным спектаклем на экспериментальной сцене станет эскиз «Кроткая», его автор – будущий выпускник РГИСИ Рача Махатаев. Именно за него проголосовал расширенный худсовет театра драмы.

КАРПОВА

Любовь

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