Нобелевский лауреат Алексиевич опровергла информацию о своей смерти

Алексиевич отметила, что хорошо себя чувствует и о своей кончине узнала из новостей

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. Об этом пишет РБК.

Отметим, что в четверг, 18 мая, ряд федеральных СМИ сообщили, что писатель Светлана Алексиевич умерла. Об этом журналистам якобы рассказала министр культуры Франции Франсуа Ниссен.

По словам Светланы Алексиевич, она хорошо себя чувствует. Информацию о своей кончине она узнала из новостей.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , белорусская писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию 2015 года в области литературы. Писательница удостоена награды за цикл документально-художественных произведений «Красный человек. Голоса утопии». Известно, что у шведской королевской академии наук не было разногласий относительно кандидата на премию в области литературы.