«Ночь музеев-2018» пройдет в Алтайском крае 18 мая

В Алтайском крае прошло первое совещание по акции «Ночь музеев-2018». Она состоится 19 мая и будет приурочена к Международному дню музеев, который отмечают 18 мая. Предварительную программу подготовят к концу апреля.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году добровольца (волонтера) в России, перекрестному Году Японии в России и Году России в Японии, Году туризма между Россией и Индией, Году отечественного балета, к 100-летию армии и Году десятилетия детства.

На здании каждого музея-участника акции организаторы разместят отличительный знак «Ночи музеев». На каждой культурной площадке посетители найдут схемы с отмеченными на них музеями. Также 19 мая традиционно продлят работу общественного транспорта.

Программу «Ночи музеев» в Алтайском крае разместят на сайте управления по культуре и архивному делу в разделе «Мероприятия», а также на сайте каждого участника акции — уже во второй половине апреля, сообщает ведомство.