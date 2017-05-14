«Ночь музеев» в Алтайском крае посвятят Году экологии и 80-летию региона

Наш регион присоединился к акции уже в двенадцатый раз

Около сотни музеев Алтайского края откроют свои двери перед посетителями в ночь на 21 мая в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет уже в двенадцатый раз, сообщает пресс-служба управления по культуре и архивному делу Алтайского края со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Андрея Щукина</strong>.

В этом году перечень участников акции существенно расширился как в крае, так и в Барнауле. В этом году для участия в акции заявились 97 организаций (в прошлом году – 86), из них в столице края – 39. «Ночь музеев-2017» будет посвящена Году экологии, 80-летию Алтайского края.

В этом году к акции присоединились город-курорт Белокуриха, Егорьевский район, Косихинский район, музей Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток и многие другие.

Как отметил Андрей Щукин, масштабные программы запланированы не только в Барнауле. Так, в Алейске мероприятия «Ночи музеев» пройдут на 5, а в Славгороде — на 10 площадках.

Заместитель председателя правительства намерен и сам принять активное участие в «Ночи музеев». Так, в 19 часов Андрей Щукин побывает на открытии акции в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая и примет участие в программе, посвященной многовековой культуре Японии. В Государственном художественном музее он станет участником поэтического видеорепортажа «Есть в памяти мгновения войны» на выставке «Мы за ценой не постоим», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. А в Алтайском краеведческом музее примет участие в музейной программе, посвящённой основателю музея Фридриху Геблеру.