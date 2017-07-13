Новая «Планета обезьян», «Блокбастер» и другие премьеры недели в кино

Все о главных новинках этой недели в российском прокате

На этой недели в кино выходит, возможно, главный летний блокбастер 2017 года — завершение трилогии «Планета обезьян» с Энди Серкисом. Также в кино можно будет посмотреть на вторую картину бывшего критика журнала » Афиша « Романа Волобуева, а также триллер «Дикая история».

«Планета обезьян: Война»

Режиссер — Мэтт Ривз

В ролях — Энди Серкис, Вуди Харрельсон

Трилогия «Планета обезьян» завершается на мощной ноте. Перед нами главный претендент на звание главного блокбастера года. Мэтта Ривза уже сегодня называют одним из самых интересных голливудских режиссеров, который готовиться снимать сольный фильм про Бэтмена. В третьей части главный «Планеты обезьян» герой Цезарь, которого с помощью специалистов по компьютерной графике играет Энди Сёркис, ведет войну с людьми, контролируя армию таких же, как он, разумных обезьян. Главным антагонистом Цезаря будет жестокий полковник, которого играет Вуди Харрельсон.

«Блокбастер»

Режиссер — Роман Волобуев

В ролях — Светлана Устинова, Анна Чиповская

Вторая картина бывшего кинокритика журнала » Афиша » Романа Волобуева. Премьеру «Блокбастера» на «Кинотавре» сопровождал большой скандал. Волобуев обвинил продюсеров в неправильном монтаже. В итоге режиссер объявил, что вычеркнет свое имя из титров. Однако этот скандал только подогревает интерес к ленте. Две красотки в бегах. Одна — дурочка из провинции с приветом и пробивной силой танка, вторая — телеведущая с разбитым сердцем и типичной судьбой. Критики уже называют «Блокбастер» российской версией «Тельмы и Луизы» Ридли Скотта.

«Дикая история»

Режиссер — Алекс де ла Иглесия

В ролях — Марио Касас, Бланка Суарес

Новая работа от очень интересного испанского режиссера, который несколько лет назад получил приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале от Квентина Тарантино. В оригинале фильм Иглесиа называется «Бар». По сюжету несколько человек оказываются заблокированными в дешевой закусочной в центре города, после того как обнаруживают снаружи снайперов, а в туалете — погибшего от непонятной болезни толстяка.