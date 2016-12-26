Новогодний хит-парад. Как появились самые популярные новогодние песни?

ИА «Амител» подготовило краткий обзор историй новогодних песен, которые в эти дни распевает вся страна – от мала до велика

Новогодних песен, которые знает вся страна и которые не теряют актуальности, на самом деле немного. Но зато их названия безошибочно перечислит любой россиянин, даже если разбудить его ночью. Между тем интересно, как создавались шедевры и хиты новогодних праздников, без которых нам уже не обойтись. ИА «Амител» подготовило краткий обзор историй песен, которые в эти дни распевает вся страна – от мала до велика.

«В лесу родилась елочка»

Пожалуй, эту песню можно назвать одной из самых известных и популярных в нашей стране. Она незамысловата, хорошо запоминается, ее любят и дети, и взрослые. Кажется, что песенка существует уже так давно, что многие ее относят к народной. Однако автором стихотворения является Раиса Кудашева, русская поэтесса, чье бессмертное творение впервые было опубликовано в декабре далекого 1903 года в журнале «Малютка». Правда, оригинал немного отличался от уже привычного всем нам современного варианта.

Через пару лет после публикации российский биолог и музыкант-любитель Леонид Бекман немного изменил слова в стихотворении, подобрал к нему мотив и исполнял песенку своей маленькой дочке. Музыку на ноты «положила» супруга находчивого молодого человека Елена Бекман-Щербина, которая была пианисткой и профессором Московской консерватории.

Затем неожиданно песня стала популярной. Сама автор слов Раиса Кудашева об этом узнала только в 1921 году, когда случайно услышала в поезде от маленькой попутчицы знакомые стихи. Но настоящая слава нашла автора «Елочки» только в 1950-е годы. С тех пор эта песня стала настоящим символом советского, а теперь уже российского Нового года.

«Песенка про пять минут«

Когда режиссер Эльдар Рязанов снимал свою музыкальную комедию «Карнавальная ночь», молодой начинающей актрисе Людмиле Гурченко досталось право исполнить новогоднюю «Песенку про пять минут». Автором стихов стал известный поэт-песенник Владимир Лившиц. Музыку к песне сочинил композитор Анатолий Лепин.

Когда в 1956 году «Карнавальную ночь» посмотрело в кинотеатрах страны 48 миллионов зрителей, «Песенка про пять минут» стала очень популярной, ее с удовольствием стали исполнять в народе. Впрочем, этот новогодний шлягер занял почетное место и в репертуаре Людмилы Гурченко.

«Расскажи, Снегурочка…»

Озорная новогодняя песенка Деда Мороза и Снегурочки в исполнении персонажей мультфильма «Ну, погоди!» тоже покорила зрителя. Выпуск с этим музыкальным шедевром вышел на экраны в 1974 году.

Слова к песне написал поэт Юрий Энтин, музыку – композитор Геннадий Гладков. В мультфильме исполняли «нетленку» персонажи Волка и Зайца голосами Клары Румяновой и Анатолия Папанова. Пожалуй, на сегодняшний день лучшего исполнения так и не появилось.

«Песня о снежинке«

Художественный фильм режиссера Константина Бромберга «Чародеи» впервые вышел на экраны советского телевидения 31 декабря 1982 года. С тех пор знаменитые фразы из киношедевра разошлись на цитаты, а песни стали хитами. В том числе знаменитая теперь «Песня о снежинке». Ее написал композитор Евгений Крылатов, стихи – Леонид Дербенев. В фильме исполняла песню 13-летняя Оля Рождественская, дочь певицы Жанны Рождественской (исполнительница хитов «Гадалка» и «Позвони мне, позвони»). Она пела вместо актрисы Ани Ашимовой, сыгравшей Нину Пухову. Кстати, на ее счету также исполнение песен в фильме «Про Красную Шапочку».

«Новогодняя» («Новый год к нам мчится»)

А это уже современный хит, которому еще только предстоит пройти испытание временем. Песня группы «Дискотека Авария» «Новогодняя» считается одним из самых удачных новогодних хитов за последние 20 лет. Возможно, причиной является хулиганский и немного грустный текст, зажигательные танцевальные ритмы, юмор и задор авторов песни, которых порой так не хватает всем нам.

Автором музыки и слов «Новогодней» стал участник группы Алексей Рыжов. Благодаря исполнению коллектива песня стала современным гимном Нового года. Хит также невозможно представить без неповторимого рэпа от имени Деда Мороза, исполнителем которого является участник группы Олег Жуков. Впоследствии веселая песня стала памятью о нем, так как артиста не стало всего через пару лет после рождения хита.

Русские народные…

Впрочем, на сегодняшний день существует много других новогодних песен, широко или менее известных. Станут ли они по-настоящему народными, любимыми многими, покажет время. А то, что люди часто не знают истории появления и авторов знаменитых новогодних хитов, – это вполне объяснимо. Считается, что настоящий хит принадлежит полюбившему песню народу. А значит, действительно народный.