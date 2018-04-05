Новокузнецк — старейший город Кемеровской области

Новокузнецк – крупнейший по занимаемой площади город Кузбасса и второй по количеству жителей. Это город с богатой историей. В 1618 году на берегу Томи был построен острог, который через два года перенесли на более высокую часть правого берега. С этого острога и начался современный Новокузнецк, ставший в наши дни центром металлургической и горнодобывающей промышленности Сибири. Большую роль в этом сыграла железная дорога, действующая с 1916 года. Именно она приняла на себя основную долю промышленных грузоперевозок. Но и пассажирские перевозки были очень востребованы.

Сегодня станция Новокузнецк обслуживает десятки пассажирских и пригородных поездов. Ее расписание довольно сложное, многие поезда курсируют лишь по определенным дням. Поэтому пассажирам, отправляющимся в дорогу, следует уточнять на сайте http://kemerovo.vsepoezda.com/raspisanie/novokuznetsk/, в какой конкретно день отправляется их поезд дальнего следования. Составы следуют до Анапы, Бишкека, Новосибирска, Томска, Владивостока, Барнаула, Славгорода, Адлера, Москвы, Кисловодска. А фирменный поезд «Новокузнецк» курсирует до Санкт-Петербурга.

Туристам будет интересно побывать в этом старейшем сибирском городе, осмотреть его памятники и исторические места. Главнейший памятник Новокузнецка – его крепость, построенная для защиты от набегов китайцев. Но по назначению ее не использовали. Зато сегодня здесь устраивают всевозможные фестивали и праздники. А на ее территории находится музей, в котором представленные экспонаты, найденные при местных раскопках.

Обязательно нужно побывать в Спасо-Преображенском соборе. Его строили 43 года, и в архитектуре поэтому присутствуют элементы и сибирского барокко, и классицизма. 40-метровая колокольня храма долгое время оставалась самым высоким зданием Сибири. В предвоенные годы собор был разорен, а в 1988-м его начали восстанавливать, и в 1991-м было проведено первое богослужение.

В Новокузнецке также сохранилось несколько старинных жилых домов, построенных в прошлые века. Здание Казначейства – одно из первых построек. Первоначально оно предназначалось для жилья, но потом этот дом приобрело для своих нужд Казначейство. В советский период в нем размещалась почта. Здание построено в стиле сибирского барокко, и дает представление о том, как в ту эпоху выглядели сибирские города.

Другое интересное здание – дом купца Фонарева. Именно так в 19-м веке выглядели многие купеческие дома, но сохранился только этот. Первый его этаж — каменный, второй – деревянный, украшенный резьбой. Сейчас здание несколько обветшало и нуждается в реставрации. В Новокузнецке много и других мест, которые будет любопытно посмотреть его гостям. А вот маленьким туристам наверняка придется по вкусу экскурсия в Планетарий.