Новокузнецк — старейший город Кемеровской области

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 13:40

Новокузнецк — старейший город Кемеровской области

Новокузнецк – крупнейший по занимаемой площади город Кузбасса и второй по количеству жителей. Это город с богатой историей. В 1618 году на берегу Томи был построен острог, который через два года перенесли на более высокую часть правого берега. С этого острога и начался современный Новокузнецк, ставший в наши дни центром металлургической и горнодобывающей промышленности Сибири. Большую роль в этом сыграла железная дорога, действующая с 1916 года. Именно она приняла на себя основную долю промышленных грузоперевозок. Но и пассажирские перевозки были очень востребованы.

Сегодня станция Новокузнецк обслуживает десятки пассажирских и пригородных поездов. Ее расписание довольно сложное, многие поезда курсируют лишь по определенным дням. Поэтому пассажирам, отправляющимся в дорогу, следует уточнять на сайте http://kemerovo.vsepoezda.com/raspisanie/novokuznetsk/, в какой конкретно день отправляется их поезд дальнего следования. Составы следуют до Анапы, Бишкека, Новосибирска, Томска, Владивостока, Барнаула, Славгорода, Адлера, Москвы, Кисловодска. А фирменный поезд «Новокузнецк» курсирует до Санкт-Петербурга.

Туристам будет интересно побывать в этом старейшем сибирском городе, осмотреть его памятники и исторические места. Главнейший памятник Новокузнецка – его крепость, построенная для защиты от набегов китайцев. Но по назначению ее не использовали. Зато сегодня здесь устраивают всевозможные фестивали и праздники. А на ее территории находится музей, в котором представленные экспонаты, найденные при местных раскопках.

Обязательно нужно побывать в Спасо-Преображенском соборе. Его строили 43 года, и в архитектуре поэтому присутствуют элементы и сибирского барокко, и классицизма. 40-метровая колокольня храма долгое время оставалась самым высоким зданием Сибири. В предвоенные годы собор был разорен, а в 1988-м его начали восстанавливать, и в 1991-м было проведено первое богослужение.

В Новокузнецке также сохранилось несколько старинных жилых домов, построенных в прошлые века. Здание Казначейства – одно из первых построек. Первоначально оно предназначалось для жилья, но потом этот дом приобрело для своих нужд Казначейство. В советский период в нем размещалась почта. Здание построено в стиле сибирского барокко, и дает представление о том, как в ту эпоху выглядели сибирские города.

Другое интересное здание – дом купца Фонарева. Именно так в 19-м веке выглядели многие купеческие дома, но сохранился только этот. Первый его этаж — каменный, второй – деревянный, украшенный резьбой. Сейчас здание несколько обветшало и нуждается в реставрации. В Новокузнецке много и других мест, которые будет любопытно посмотреть его гостям. А вот маленьким туристам наверняка придется по вкусу экскурсия в Планетарий.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 13:40
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

    Читать статью
  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

    Читать статью
  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии