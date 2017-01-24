Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле «Конек-Горбунок»

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 23:45

Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле «Конек-Горбунок»

Новокузнецкого артиста уволили за мат на спектакле "Конек-Горбунок"

Ранее жительница Новокузнецка заявила, что актер вышел на сцену пьяным и начал выступление с нецензурного слова

Администрация Новокузнецкого драмтеатра уволила актера после жалобы зрителя на то, что на детском спектакле «Конек-Горбунок» артист произнес со сцены нецензурное слово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на размещенный на сайте «виртуальной приемной» департамента культуры и национальной политики Кемеровской области ответ заявителю.

Уточняется, что инцидент произошел 7 января текущего года. В сообщении сказано, что «неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями <…> как нецензурное обращение артиста». Подчеркивается, что после расследования актер прекратил свою работу в театре.

В обращении заявительницы сказано, что один артист вышел на сцену пьяным и начал выступление с мата. В департаменте отметили, что администрация театра провела большое служебное расследование, которое подтвердило факт произнесения нецензурного слова со сцены. Также подчеркивается, что театр намерен компенсировать причиненные неудобства приглашением семьи на любой спектакль по ее желанию.

На сайте театра отмечается, что уволенный Артур Левченко работал в театре с 2010 года.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 23:45
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