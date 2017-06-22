Новые «Трансформеры» за 260 миллионов и другие премьеры недели

Рассказываем все о главных новинках недели



На этой неделе главной премьерой станет пятая часть «Трансформеров» Майкла Бэя. 260-миллионный блокбастер по праву можно считать одной из самых ожидаемых лент этого лета. Портал Amic.ru совместно с барнаульским кинотеатром «Пионер» традиционно рассказывает вам все о главных новинках недели.

«Трансформеры: Последний рыцарь»

Режиссёр — Майкл Бэй

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс

Сюжет, как всегда, сложно пересказать без слов: «бам», «бац», «ух», бах-бах». Фильм начинается с того, что Оптимус Прайм исчезает. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к будущему планеты погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

«Трансформеры» — самая глупая и безумная франшиза современности. Вменяемому человеку сложно понять, что происходит на экране и чем эти все роботы отличаются друг от друга. Однако Майкл Бэй, известный по картинам «Скала», «Армагеддон», «Плохие парни», уже в пятый раз проделывает один фокус. В его «Трансформерах» настолько крутые спецэффекты, что зритель уже на пятой минуте забывает о сюжете и не может оторваться от экрана. Бюджет «Последнего рыцаря», к слову, около 260 миллионов долларов, что делает его самым дорогим во франшизе. Предыдущие фильмы в сумме собрали более трех миллиардов долларов.

«Холодное танго»

Режиссер — Павел Чухрай

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов

Еще одна яркая новинка этой недели. Павел Чухрай известен по картинам «Вор», «Водитель для Веры», «Русская игра». В киноленте «Холодное танго» снимались Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие. Эта драма, получившая весьма лестные отклики у прессы на «Кинотавре», рассказывает об истории любви, ненависти двух людей, которые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел.

Также в кино продолжают идти «Мумия», «Чудо-женщина» и «Тачки 3». Более подробную информацию можно узнать на сайте барнаульского кинотеатра «Пионер».