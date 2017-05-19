Новый «Чужой» Ридли Скотта, «Птица» и другие премьеры недели в кино

Рассказываем, что смотреть в кино



Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром «Пионер» рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле. Главным фильмом этой недели является долгожданный новый «Чужой» Ридли Скотта, которого фанаты ждали много лет.

«Чужой: Завет»

Режиссер — Ридли Скотт

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон

Действие фильма происходит между событиями «Прометея» и классического первого «Чужого», режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме экипаж корабля «Завет», находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как он думает, является неизведанным «раем». Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции «Прометей».

Ридли Скотт наконец-то раскроет тайну происхождения опасного пришельца ксеноморфа. Он продолжает традиции и стилистику «Прометея», но делает это в рамках вселенной «Чужого». Получилась интересная смесь. Картина больше напоминает философский фильм-притчу о поисках Бога, происхождении человечества, нежели просто фантастический триллер. Любопытно, что Ридли Скотт уже заявил, что «Завет» станет первой частью новой трилогии. Вторую часть с подзаголовком «Пробуждение» он начнет снимать уже в 2018 году.

«Трио в перьях»

Режиссеры — Тоби Генкель, Реза Мемари

Немецкий мультфильм, где главные роли в российском дубляже озвучивали Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Алексей Воробьев. Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!

«Охотник с Уолл-стрит»

Режиссер — Марк Уильямс

В ролях: Элисон Бри, Джерард Батлер, Уиллем Дефо

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой выбор. Довольно традиционная комедия, где в одной из второстепенных ролей можно заметить великолепного Уиллема Дефо.

«Птица»

Режиссер — Ксения Баскакова

В ролях: Иван Охлобыстин

Скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба. Иван Охлобыстин, который совсем недавно заявил, что навсегда уходит из кино, вновь возвращается в интерьеры больницы.