Новый дом алтайского театра кукол вместит более 200 зрителей

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На этой неделе барнаульский театр кукол поздравил с прошедшим Днем строителя тех, кто сейчас возводит новое здание «Сказки» на улице Пушкина. Рядом с кирпичной кладкой первого этажа артисты показали небольшое представление по мотивам спектакля «Три поросенка» и вручили строителям пригласительные билеты на любые спектакли нового сезона.

– У нас уже сложилась традиция – делать небольшие представления на строительных площадках. Вы помните, так было и с концертным залом «Сибирь», – объяснила врио начальника краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова. – Это интереснее, чем провести скучную планерку, и лишний раз напомнит, что здесь будет творчество.

Впрочем, «скучные планерки», по словам Елены Безруковой, проходят на объекте еженедельно: «Это норма жизни, потому что постоянно требуют согласования различные вопросы. Министерство строительства, которое выступает государственным заказчиком, следит за объектом на системной основе, поскольку он отнесен к числу стратегических и приоритетных».

Директор театра Надежда Васильева говорит, что сотрудники театра в этих обсуждениях участвуют буквально с момента сноса старого здания на улице Пушкина. В фокусе их внимания – технические вопросы:

– Одним из главных было размещение специфической подъемно-опускной системы, которая присутствует только в театрах кукол, так что не все знают технические требования к ней. Но этот вопрос уже решен. А сейчас, хотя строители только заканчивают первый этаж, обсуждается звуковая и световая аппаратура, чтобы подрядчик уже мог работать с поставщиками. То есть делается все, чтобы мы в срок зашли в здание и радовали своих зрителей.

Сейчас «Сказка» дает спектакли в здании бывшего кинотеатра «Родина», возможности которого позволяют играть примерно 40 процентов прежнего репертуара. А вот некоторые новые постановки создаются уже с учетом технических возможностей будущей сцены и в новом здании будут показаны во всей красе. «Я думаю, когда мы вернемся сюда, зрители увидят и «Царевну-лягушку», и «Золушку», и «Кота в сапогах», и «Маленького принца», и взрослые спектакли, которые мы сейчас не показываем, – говорит Надежда Васильева. – А открывать театр пока планируем спектаклем «Буратино»: золотой ключик, ключ от нашего дома».

Директор «Единого стройзаказчика» Александр Котельников напомнил журналистам, что в театре будет 203 посадочных места. До конца года планируется сделать кладку двух этажей, закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам. Сдача проекта, по его словам, состоится летом 2019 года, и уже следующей осенью на новой сцене будут показаны первые спектакли.



КАРПОВА

Любовь

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