Новый год и Рождество названы самыми любимыми праздниками

Новый год и Рождество назвали в качестве самых любимых праздников читатели «Алтайской правды» в ходе опроса на нашем информационном портале. Это вариант ответа выбрали 60,33% проголосовавших, или 362 человека.
Еще 20,83% (или 125 читателей) признались, что не любят праздники. 33 участника опроса любимым праздником считают Пасху, еще 32 выбрали в качестве такого День Рождения. А 27 человек любят 23 февраля/8 марта.
За вариант «Иное» проголосовали 21 читатель. Всего в опросе участвовали 600 посетителей информационного портала «Алтайская правда».
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Freddy_Girl31
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Игнат
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Oleg
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Крот
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наташа
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