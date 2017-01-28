Новый сериал от Marvel о «Людях Икс» покажут на большом экране в Барнауле

Александр
Автор: Александр Январь 28, 2017 11:46

Новый сериал от Marvel о «Людях Икс» покажут на большом экране в Барнауле

Новый сериал от Marvel о "Людях Икс" покажут на большом экране в Барнауле

Показ «Легиона» пройдет 9 февраля в кинотеатре «Пионер»

Первую серию нового сериала «Легион» от знаменитой студии Marvel покажут 9 февраля в Барнауле в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Барнаул, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Новый сериал популярной студии Marvel Television — это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про «Людей Икс».

В Барнауле посвящение в «Люди Икс» пройдет в кинотеатре «Pioneer Cinema». Начало — в 19.00. Фанатов комиксов ждет незабываемая фотоссесия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу – свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» (http://vk.com/domru_ru), а также в ближайшее время в нашем официальном сообществе «Амитела».

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Александр
Автор: Александр Январь 28, 2017 11:46
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