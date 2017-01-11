Новый сезон легендарного «Твин Пикса» начнут показывать 21 мая

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 05:45

Новый сезон легендарного «Твин Пикса» начнут показывать 21 мая

Новый сезон легендарного "Твин Пикса" начнут показывать 21 мая

Сериал начнет выходить на американском телеканале Showtime

Новый сезон легендарного сериала «Твин Пикс» стартует на американском телеканале Showtime 21 мая, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Variety.

Известно, что премьерный эпизод сериала будет длиться два часа. Общий хронометраж нового сезона «Твин Пикс» составляет 18 часов.

Третий сезон «Твин Пикса» снимал именитый режиссер Дэвид Линч, который также работал над сценарием ленты.

В продолжении сериала будут сниматься актеры из предшествующих сезонов.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 05:45
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