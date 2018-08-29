Новый театр кукол в Барнауле сможет вместить 203 зрителя

mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 11:46

Новый театр кукол в Барнауле сможет вместить 203 зрителя

Новый театр кукол в Барнауле сможет вместить 203 зрителя

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» откроет новый сезон в здании на пр. Ленина, 19 – в бывшем кинотеатре «Родина». На ул. Пушкина, 41 строят новое здание театра. Оно будет рассчитано на 203 зрителя.

Фундамент здания заложили, заканчивается кирпичная кладка первого этажа. До конца года подрядчик планирует завершить кирпичную кладку двух этажей. Также в планах – закрыть тепловой контур и приступить к внутренним работам. Объект должны сдать к июлю 2019 года.

Автор проекта здания Евгений Тоскин считает, что возведение нового театра – уникальное событие для всей России. В основном в России здания театров реконструируют в последние годы.

Кстати, артисты на площадке, где идет стройка, организовали представление, показав строителям постановку «Три поросенка».

В управлении края по культуре и архивному делу добавляют, что открытие нового здания «Сказки» станет одним из главных региональных мероприятий Года театра в России.

Фото: управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

 

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mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 11:46
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