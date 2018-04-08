Объекты ЖКХ восстановили после паводка в Краснощековском районе

mavit
Автор: mavit Апрель 8, 2018 23:45

Объекты ЖКХ восстановили после паводка в Краснощековском районе

Объекты ЖКХ восстановили после паводка в Краснощековском районе

Работа всех объектов жилищно-коммунального хозяйства восстановлена в Краснощековском районе Алтайского края. Несколько котельных и водозаборных скважин не работали в селах Краснощеково, Усть-Козлуха и Маралиха в связи с подтоплениями во время первой волны паводка. От работы этих объектов зависели частные дома и социальные учреждения. 

Как сообщает 8 апреля пресс-служба губернатора, местные коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий паводка. Из потопленных помещений откачали воду.

В Краснощеково работу трансформаторной подстанции, котельной, а также объектов тепло- и электроснабжения восстановили за несколько часов. В Усть-Козлухе котельная, водозабор и электроснабжение полностью заработали к 5 апреля.

В Маралихе из-за паводка некоторое время не работали четыре котельные и четыре водозабора. К ним подключены школа, детсад, спортивный зал и фельдшерско-акушерский пункт. Коммунальщики работали над восстановлением несколько дней. Все объекты уже работают. Осталась только одна скважина. Ее откроют, когда будут получены результаты проб на качество воды.

Фото: Леонид Затонский

 

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Автор: mavit Апрель 8, 2018 23:45
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