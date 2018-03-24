Объем средств программы «Культура Алтайского края» превысил миллиард

Сегодня, 21 марта, в Барнауле состоялось расширенное заседание коллегии управления края по культуре и архивному делу и торжественная церемония награждения победителей краевых конкурсов в сфере культуры.

«Сегодня мы традиционно подводим итоги работы за 2017 год, который был ознаменован юбилеем края и этому были посвящены многие культурные события. Итоги года мы считаем очень удачными. Состоялись яркие события – многие культурные акции, литературные фестивали, Дни культуры края в Москве. Но приятно отметить, что по сравнению с 2016 годом существенно увеличился объем господдержки», — сообщила корреспонденту «Алтайской правды» начальник управления Елена Безрукова.

Основным финансовым документом, который определяет объем средств, направляемых в отрасль, является госпрограмма «Культура Алтайского края». Объем средств этой программы превысил миллиард рублей. Причем большей частью его составляют средства из краевого бюджета и софинансирование муниципалитетов.

«Объем федеральной поддержки по сравнению с 2016 годом вырос в четыре раза. Этому мы обязаны появлением трех новых проектов — «Театр — детям», «Муниципальные театры» и достаточно крупного проекта, направленного на ремонт и оборудование сельских Дворцов культуры», — поясняет Елена Безрукова.

Положительная тенденция роста вложений в культуру сохранится и в 2018 году. Такой важный сегмент финансирования как КАИП (краевая адресно-инвестиционная программа) достигает в текущем году рекордной суммы – более 500 миллионов рублей. В рамках этого направления речь идет о 15 объектах.

Так, уже ведутся работы на кукольном театре «Сказка» в Барнауле. Построены три этажа дома, большая часть квартир в котором будет предоставлена работникам культуры. Велись работы на учебном корпусе краевого музколледжа – далее они продолжатся на концертном зале учреждения. Велись работы и на крупных муниципальных объектах.

Елена Безрукова высоко оценила деятельность учреждений отрасли, итогом которой стало увеличение количества посетителей. Так, например, количество зрителей только краевых театрально-концертных учреждений в прошедшем году по сравнению с 2016-м возросло на 7%. А если говорить обо всех музеях края, то в них побывало на 155 тысяч человек больше (четверть из которых приходится на краевые музеи). Это составляет порядка 17% от уровня предыдущего года.

«Я думаю, если с одной стороны вкладывается больше средств, с другой – и отдача от учреждений становится выше. Такое сочетание – это именно то, над чем мы работаем», — отмечает она.

Помимо традиционных культурных мероприятий (в которых будет немало новшеств) в этом году пройдет театральный фестиваль им. Золотухина. Многих порадует также Международный фестиваль деревянной скульптуры – он состоится на «Бирюзовой Катуни».

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Светлана

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