Обладатель уникального баритона Сергей Захаров приедет в Барнаул

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 11:46

Обладатель уникального баритона Сергей Захаров приедет в Барнаул

Обладатель уникального баритона Сергей Захаров приедет в Барнаул

Барнаульцы услышат знаменитого исполнителя романсов, арий и оперетт Сергея Захарова
Обладатель уникального баритона Сергей Захаров приедет в Барнаул

Особое по своему масштабу и артистическому облику явление в музыкальной жизни страны – Сергей Захаров приедет с концертом в Барнаул. Как рассказывают о нем организаторы, он не подвержен капризам переменчивой моды, предпочитает чувство меры, а на его концертах царит атмосфера высокого духа.

«Когда Захаров выходит на сцену, кажется, он не укладывается в рамки сложившихся представлений об эстрадном исполнении. Высокий артистизм, русская удаль, глубокий лиризм и страсть – отличительные черты сценического образа певца», – говорят о нем в концертно-театральном агентстве «Лига Арт».

Напомним, что в репертуаре исполнителя произведения самых разных жанров романсы русских композиторов, арии из опер и оперетт и многое другое. Сергей Захаров обладает уникальным и редким баритоном прекрасной окраски.

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 11:46
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