Обладатель «Золотой маски» ушел из Алтайского драмтеатра

Один из ведущих актеров Алтайского театра драмы, единственный в крае обладатель «Золотой Маски» Александр Хряков уволился перед началом нового сезона. Информацию подтвердила «Алтайской правде» замдиректора театра по творческой работе Лариса Запкова.

По ее словам, актер уволился вчера, 23 августа, по собственному желанию. Информация в СМИ расходилась по поводу того, подписали ли ему уже заявление. Лариса Ивановна сообщила, что подписали. И пояснила, что Александр Хряков написал заявление по собственному желанию в связи с тем, что переезжает в Красноярск. Там он собирается жить, работать будет также в театре драмы.

Александр Хряков родился в Новосибирске в 1968 году. Окончил Новосибирское театральное училище, затем Алтайскую государственную академию культуры и искусств.

«Актер синтетического дарования и высокой творческой состоятельности. Сочетает в себе глубокие драматические способности, хореографический талант и мастерство цирковой эксцентрики», – пишут в театре.

Престижную премию «Золотая маска» он получил за роль Войцека в спектакле «Войцек» 2008 года. Также играл, к примеру, солдата в хронике «Мамаша Кураж и ее дети», шута в спектакле «Отелло», Мышиного короля в «Щелкунчике», Шарикова в «Собачьем сердце».

Кстати, Хряков также преподавал актерское мастерство и сценическое движение в Алтайском государственном институте культуры.

Фото: altdrama.ru

ИВАНОВА

Алена

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