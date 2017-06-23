Объявлена программа Шукшинского кинофестиваля 2017 года. Что там покажут?

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 11:45

Объявлена программа Шукшинского кинофестиваля 2017 года. Что там покажут?

Объявлена программа Шукшинского кинофестиваля 2017 года. Что там покажут?

Фестиваль откроется новой картиной Виктора Мережко

Управление по культуре и архивному делу Алтайского края официально объявило предварительную программу XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 18 по 22 июля. 

Торжественное открытие кинофестиваля состоится 18 июля в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина</strong>. В 18 часов почетные гости и участники пройдут по красной дорожке и поучаствуют в автограф-сессии. Затем на основной сцене начнется церемония открытия кинофорума, после которой пройдет внеконкурсный показ фильма «Не ждали» с Олегом Басилашвили и Евгением Князевым в главных ролях. Картину представит режиссер Виктор Мережко, который одновременно является в этом году и председателем жюри.

Любопытно, что этот фестиваль будет особенным. Впервые кинофестиваль будет состоять из двух программ: основной и программы короткометражных фильмов. Для формирования афиши основной конкурсной программы кинофестиваля была привлечена известный киновед из Москвы Ирина Измайлова. 

В конкурсную программу (полнометражные художественные фильмы) вошли 11 картин. В их числе фильм «После тебя» режиссера Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма «Птица» режиссера Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма «Иван» режиссера Алены Давыдовой, «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина «КЕ-ДЫ» режиссера Сергея Соловьева.

В рамках Шукшинского кинофестиваля впервые состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 100 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ. Торжественное открытие и показ фильмов конкурсной программы короткометражного кино состоится 19 июля в 19 часов на открытой площадке Спорт-парка Алексея Смертина

Кроме того, специальный показ фильма Гарика Сукачева «Алтайская песня», который музыкант снимал в Алтайском крае и Республике Алтай, пройдет на Всероссийском Шукшинском кинофестивале в июле до официальной премьеры на Первом канале.

19 июля фильм можно будет увидеть в барнаульском кинотеатре «Мир», 22 июля его покажут в Сростках на горе Пикет. В эфир Первого канала «Алтайская песня» выйдет только осенью. При этом неизвестно, приедет ли сам Гарик Сукачев в Алтайский край на премьеру своей картины.

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль состоятся в регионе с 18 по 22 июля. Почетными гостями в этом году станут актеры Федор Добронравов, Кирилл Плетнев и другие. Полный список гостей станет известен уже в ближайшее время.

 

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Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 11:45
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