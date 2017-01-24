Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Лидерами по числу номинаций оказались картины «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Комедия Бена Стиллера «Образцовый самец 2» получила девять номинаций на американскую антипремию «Золотая малина». Картина стала лидером в списке в 2017 году. Всех претендентов называет издание Entertainment Weekly, пишет «Лента.ру».
Восемь номинаций, в том числе «Худший фильм» и «Худший актер», достались фантастическому боевику Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
Другими претендентами в категории «Худший фильм» стали «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение», добавляет издание.
RT сообщает, что за титул худшего актёра прошлого года поборются Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер и Динеш Д’Соуза.
В номинации «Худшая актриса» представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тёрнер и актёр Тайлер Перри, который сыграл женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи».
Отметим, что список номинантов традиционно назвали за день до объявления претендентов на престижную премию «Оскар». Лауреатов 37-й «Золотой малины» огласят 25 февраля.
Читайте также
- Возвращение «Снежной королевы» 2
- Власти Алтайского края потратят 5 млн рублей на эстетическое воспитание 0
- Фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты» запретили на Украине 0
- Где встретить Новый 2015 год и провести праздничные каникулы? 0
- Жители Алтая нашли саркофаг средневекового воина с берестяным орнаментом 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий