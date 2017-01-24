Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 09:45

Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина"

Лидерами по числу номинаций оказались картины «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Комедия Бена Стиллера «Образцовый самец 2» получила девять номинаций на американскую антипремию «Золотая малина». Картина стала лидером в списке в 2017 году. Всех претендентов называет издание Entertainment Weekly, пишет «Лента.ру».

Восемь номинаций, в том числе «Худший фильм» и «Худший актер», достались фантастическому боевику Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Другими претендентами в категории «Худший фильм» стали «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение», добавляет издание.

RT сообщает, что за титул худшего актёра прошлого года поборются Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер и Динеш Д’Соуза.

В номинации «Худшая актриса» представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тёрнер и актёр Тайлер Перри, который сыграл женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи». 

Отметим, что список номинантов традиционно назвали за день до объявления претендентов на престижную премию «Оскар». Лауреатов 37-й «Золотой малины» огласят 25 февраля.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 09:45
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