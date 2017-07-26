Обзор Instagram: селфи с Сукачевым и девушки на Шукшинском кинофестивале

Показываем, как завершались «Шукшинские дни на Алтае», глазами участников и гостей фестиваля

22 июля в селе Сростки завершился фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

«Восторг!», «Так зарядился этой поездкой», «Больше начинаю понимать, за что Василий Макарович любил свою малую родину» — восторгаются гости мероприятия и делятся яркими фотографиями в социальных сетях.