Обзор Instagram: селфи с Сукачевым и девушки на Шукшинском кинофестивале

Показываем, как завершались «Шукшинские дни на Алтае», глазами участников и гостей фестиваля
22 июля в селе Сростки завершился фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».
«Восторг!», «Так зарядился этой поездкой», «Больше начинаю понимать, за что Василий Макарович любил свою малую родину» — восторгаются гости мероприятия и делятся яркими фотографиями в социальных сетях.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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