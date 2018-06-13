Официальное открытие ЧМ по футболу 2018 состоится 14 июня

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46

Официальное открытие ЧМ по футболу 2018 состоится 14 июня

Официальное открытие ЧМ по футболу 2018 состоится 14 июня

Официальное открытие чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 14 июня перед матчем сборной России и Саудовской Аравии. В отличие от олимпиад церемонии открытия ЧМ длятся не больше часа.

Футбольный праздник пройдет на главном стадионе России – «Лужники». Ожидается, что на церемонии открытия выступят британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо. Сама церемония открытия начнется в 17:30 мск, или 21:30 по местному времени.

Посмотреть матч-открытие турнира, в котором встретятся сборные нашей страны и Саудовской Аравии, можно будет в официальной фан-зоне Алтайского края. Она начнет работу 14 июня в 19:00 по местному времени в Парке спорта Алексея Смертина на улице Энтузиастов.

Сам игра начнется в 22:00 по местному времени. До этого времени посетителям предложат концертную программу с участием творческих коллективов. Параллельно откроются интерактивно-развлекательные зоны. В парке будут работать точки питания и точки продажи спортивных товаров для болельщиков.

Фанатов, приехавших на машинах, ждет парковка на 200 автомобилей. При этом организаторы обращают внимание, что остановка и стоянка транспорта на улице Энтузиастов (от Георгиева до Панфиловцев) будут запрещены с 19 до 24 часов. Во время работы фан-зоны на территории парка организаторы обеспечат безопасность, необходимые удобства и качественную трансляцию матча.

Вход в парк бесплатный и будет осуществляться организованно через главные ворота со стороны улицы Энтузиастов. После матча болельщикам предоставят общественный транспорт. Как уже сообщала «Алтайская правда», фан-зона рассчитана на 5 тысяч зрителей.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46
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