Официальное открытие ЧМ по футболу 2018 состоится 14 июня

Официальное открытие чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 14 июня перед матчем сборной России и Саудовской Аравии. В отличие от олимпиад церемонии открытия ЧМ длятся не больше часа.

Футбольный праздник пройдет на главном стадионе России – «Лужники». Ожидается, что на церемонии открытия выступят британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо. Сама церемония открытия начнется в 17:30 мск, или 21:30 по местному времени.

Посмотреть матч-открытие турнира, в котором встретятся сборные нашей страны и Саудовской Аравии, можно будет в официальной фан-зоне Алтайского края. Она начнет работу 14 июня в 19:00 по местному времени в Парке спорта Алексея Смертина на улице Энтузиастов.

Сам игра начнется в 22:00 по местному времени. До этого времени посетителям предложат концертную программу с участием творческих коллективов. Параллельно откроются интерактивно-развлекательные зоны. В парке будут работать точки питания и точки продажи спортивных товаров для болельщиков.

Фанатов, приехавших на машинах, ждет парковка на 200 автомобилей. При этом организаторы обращают внимание, что остановка и стоянка транспорта на улице Энтузиастов (от Георгиева до Панфиловцев) будут запрещены с 19 до 24 часов. Во время работы фан-зоны на территории парка организаторы обеспечат безопасность, необходимые удобства и качественную трансляцию матча.

Вход в парк бесплатный и будет осуществляться организованно через главные ворота со стороны улицы Энтузиастов. После матча болельщикам предоставят общественный транспорт. Как уже сообщала «Алтайская правда», фан-зона рассчитана на 5 тысяч зрителей.