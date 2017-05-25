«Окололитературный трутень»: 10 фактов из жизни Иосифа Бродcкого

Иосиф Бродский не любил учиться, его осудили по статье «тунеядство» и он безумно восхищался кошками

24 мая 1940 года родился один из величайших поэтов ХХ века — Иосиф Бродский. Портал Amic.ru публикует 10 интересных фактов из жизни этого удивительного человека.

1. Бродский не любил учиться. Совсем. До дрожи в коленках. Педагоги приходили в негодование, когда видели его тетради: изрисованные, с мятыми листами и исчерканные кривыми буквами. В школьной характеристике значилось: «Упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Домашние задания письменные выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет». В табеле за седьмой класс у будущего поэта было четыре двойки: по физике, химии, математике и английскому языку. Кто знал, что неказистый подросток переродится в «английского эссеиста». Никто не знал, а жаль.

2. Сильное влияние на формирование личности Бродского оказала Анна Ахматова. Она первая поняла и поддержала поэта. По-дружески Анна Андреевна называла его «наш рыжий». Когда советская власть объявила гонения на Бродского и был вынесен приговор о ссылке в деревню на «пять лет принудительного труда в отдаленной местности», Анна Ахматова произнесла свою знаменитую фразу: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял!».

3. Живя в СССР, поэт мог печатать только переводы и детские стихи. Первая публикация Бродского появилась в журнале «Костёр» в 1961 году. Это была «Баллада о маленьком буксире».

4. 1964 год стал переломным в творчестве и судьбе поэта — состоялся суд, на котором его обвинили в тунеядстве, ведь Бродский за восемь лет поменял 13 мест работы! Вызвал сомнение власть имущих и тот факт, что он может быть поэтом и переводчиком, поскольку он этому нигде не учился. Один из литературных журналов тех лет назвал поэта «окололитературным трутнем».

5. Процесс над поэтом получил широкий общественный резонанс, о нем стало известно мировому литературному сообществу. В СССР за Бродского вступились Анна Ахматова, Корней Чуковский, Александр Твардовский, Дмитрий Шостакович, Константин Паустовский, Самуил Маршак и многие другие. Стихи Бродкого напечатали в Штатах и в Европе. Все это очень не понравилось чиновникам Страны Советов. В июне 1972 года Бродскому предложили два варианта развития событий: тюрьма с принудительным психиатрическим лечением или эмиграция. Поэт выбрал последнее.

6. Окончивший неполных восемь классов средней школы, Бродский в эмиграции стал «приглашенным поэтом» Мичиганского университета. Бродский ведет жизнь профессора, преподает историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха, выступает с лекциями на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, Канады, Англии и других европейских стран.

7. Поэт был заядлым курильщиком. Доктора запрещали ему курить — больное сердце, перенесшее три тяжелых инфаркта, могло не выдержать, но он не принимал этот факт во внимание. Врачи ему посулили: «При условии, что вы бросите курить, вам ещё десять лет жизни гарантировано». На что поэт ответил: «Жизнь замечательна именно потому, что гарантий нет, никаких никогда».

8. Бродский восхищался кошками и часто сравнивал себя с ними. Однажды он сказал: «У кошек нет ни одного некрасивого движения». Друзья вспоминали, что он часто заканчивал телефонный разговор, произнося: «Мяу-мяу!». В эмиграции поэт большую часть жизни провел в одиночестве, а единственным членом его семьи был любимый кот по имени Миссисипи.

9. Первая любовь Иосифа Бродского была несчастной и мучительно долгой. Художница Марианна Басманова родила поэту сына Андрея, но после разрыва не дала ребенку ни фамилии, ни отчества отца. Бродский страдал и даже из эмиграции посвящал ей стихи. И только спустя много лет седой и глубоко одинокий Бродский на лекции в Сорбонне заметил среди своих студентов Марию Соццани. Пять лет жизни с юной итальянкой русского происхождения были для него счастливее, нежели предыдущие 50.

10. Бродский похоронен в Венеции на кладбище Сан-Микеле. Ему очень нравился этот город, он приезжал туда много раз. На его могиле посетители до сих пор оставляют письма, стихи, сигареты Camel и виски. А надпись на памятнике гласит: «Со смертью не все кончается».

Впервые опубликовано 24.05.2016 г.