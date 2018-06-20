Оле-оле-оле: Россия вновь выиграла в футбольном матче

mavit
Автор: mavit Июнь 20, 2018 11:46

Оле-оле-оле: Россия вновь выиграла в футбольном матче

Оле-оле-оле: Россия вновь выиграла в футбольном матче

Счетом 3:1 закончился футбольный матч Россия – Египет 20 июня. Наши спортсмены уверенно обыграли египтян, не оставив им не единого шанса. Трибуны ревели от счастья. Жители и гости Санкт-Петербурга, где проходила игра радовались, пожалуй, громче всех.

Как пишет РИА Новости, по итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и теперь занимает первое место в группе. На 47-й минуте гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого два мяча забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62).

Среди отличившихся игроков российской сборной эксперты отмечают полузащитника Дениса Черышева  и форварда Артема Дзюбу.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 20, 2018 11:46
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