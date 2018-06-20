Оле-оле-оле: Россия вновь выиграла в футбольном матче

Счетом 3:1 закончился футбольный матч Россия – Египет 20 июня. Наши спортсмены уверенно обыграли египтян, не оставив им не единого шанса. Трибуны ревели от счастья. Жители и гости Санкт-Петербурга, где проходила игра радовались, пожалуй, громче всех.
Как пишет РИА Новости, по итогам двух встреч команда Станислава Черчесова набрала шесть очков и теперь занимает первое место в группе. На 47-й минуте гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого два мяча забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62).
Среди отличившихся игроков российской сборной эксперты отмечают полузащитника Дениса Черышева и форварда Артема Дзюбу.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
какой средний бал требуется ?Читать статью
-
Самвел
Какой средний бал?Читать статью
-
Мадина
КласснаЧитать статью
-
Я
Выпускник третьего класса средней школы статью писал? С русским языком явные проблемы.Читать статью
-
Иван
Супер)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий